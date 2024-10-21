24/7 специалисты ремонтируют Октябрьский мост в Череповце

Мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте заявил, что ремонт Октябрьского моста идет круглосуточно и без выходных. В настоящее время уже видны первые результаты работ.

«Сейчас строители демонтируют на пролетном строении старую гидроизоляцию. Ей в этом году исполнилось 45 лет. Также разбирают и третью эстакаду. По ней автомобили въезжали со Сталеваров на мост. Здесь также предстоит демонтировать все до основания, чтобы собрать заново с использованием современных материалов», – рассказал Вадим Германов.

Кроме того, рабочие укладывают в основание тротуара электрические сети. Также практически завершен ремонт на четвертой эстакаде. Въезд с улицы Парковой на мост уже покрыт одним слоем асфальта, а также продолжается монтаж уличного освещения.