24/7 специалисты ремонтируют Октябрьский мост в Череповце

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте заявил, что ремонт Октябрьского моста идет круглосуточно и без выходных. В настоящее время уже видны первые результаты работ.

«Сейчас строители демонтируют на пролетном строении старую гидроизоляцию. Ей в этом году исполнилось 45 лет. Также разбирают и третью эстакаду. По ней автомобили въезжали со Сталеваров на мост. Здесь также предстоит демонтировать все до основания, чтобы собрать заново с использованием современных материалов», – рассказал Вадим Германов.

Кроме того, рабочие укладывают в основание тротуара электрические сети. Также практически завершен ремонт на четвертой эстакаде. Въезд с улицы Парковой на мост уже покрыт одним слоем асфальта, а также продолжается монтаж уличного освещения.

Работы хотят завершить, как можно быстрее, чтобы сократить количество пробок и неудобств из-за ремонта. 

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капремонт Октябрьский мост
Фото: страница ВКонтакте Вадима Германова; cherinfo
 

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