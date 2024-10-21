Череповчанка убила своего знакомого ножом в ногу

В Череповце местная жительница убила своего знакомого ножом в ногу. Происшествие случилось в ночь на 19 октября в квартире дома по улице Вологодской.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, женщина несколько дней распивала с ним алкоголь, а потом между ними вспыхнула ссора.

«Испытывая возникшую к мужчине неприязнь, несколько раз ударила его ножом в ногу. Спустя некоторое время женщина вызвала пострадавшему скорую помощь, по прибытию которой была констатирована его смерть», - рассказали в следкоме.

В ведомстве также уточнили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение тяжкого среда здоровью. В настоящее время она задержана в рамках уголовного дела, возбужденного по статье за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.