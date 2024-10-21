Площадь Дрыгина в Вологде ждет торжественного открытия

Площадь Дрыгина в Вологде будет торжественно открыта в ближайшие дни. Как написал в своем Telegram-канале первый заместитель губернатора Юрий Умеренко, вологжане уже гуляют по обновленной площади, а около арт-объекта «Птица счастья» даже есть очередь из желающих сфотографироваться. Территорию площади украсили оригинальные клумбы, в которых летом будут цветы, а зимой - композиции из еловых веток.

Подрядчик в настоящее время завершает мощение площади и монтаж электрики. Также на площади установлен камень с памятным знаком Анатолию Дрыгину. На уникальной аллее по улице Пушкинской высадят яблони сортов «Роялти» и «Рудольф».