Подрядчик нарушил сроки ремонта территории у роддома на Пирогова в Вологде

Ход работ на территории родильного дома на улице Пирогова в областной столице проинспектировал первый заместитель губернатора Вологодской области Юрий Умеренко, о чем он поделился в своем телеграмм-канале.

«Подрядчик должен был сдать объект ещё в начале сентября, но этого не произошло. Тогда срок сдвинули – в него он тоже не уложился. Принято решение попрощаться с подрядной организацией и снова провести торги», – заявил Юрий Умеренко.

В настоящее время на объекте отсыпано основание из песка и щебня, установлены бортовые камни, сделана часть тротуара. Чтобы привести в порядок все подъездные пути и бордюры, нужен еще месяц.

Замгубернатора заверил, что за всеми этапами работ на территории будут следить в режиме жесткого контроля.