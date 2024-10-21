В Вологодском округе многодетная семья лишилась дома из-за пожара

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Возгорание произошло вчера днем, 20 октября, в поселке Огарково Вологодского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар начался в частном доме на улице Рябиновой, где проживала многодетная семья. Родители и трое детей, старшему из которых 6 лет, покинули горящий дом до прибытия огнеборцев.

На место происшествия были направлены 12 специалистов МЧС и 4 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось на площади 112 квадратных метров.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при чистке дымохода со стороны собственника.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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