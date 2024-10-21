В Вологде насмерть сбили пешехода

[ Происшествия ]

Трагедия произошла вчера, 20 октября, в 18:40 у дома №32 на улице Дальней в областной столице. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД России.

Мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте. В результате чего его сбил автомобиль «ВАЗ-21104» под управлением водителя 2003 года рождения. Вологжанин скончался на месте происшествия от полученных травм.

Личность погибшего устанавливают специалисты. Сообщается, что ему в районе 40 лет.

Все обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить правоохранителям.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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