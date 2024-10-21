Вчера в Молдавии прошли выборы президента. Также гражданам этой страны было предложено проголосовать за вхождение республики в Евросоюз. Пока идет подсчет голосов, но итоговый результат уже можно назвать, и он является реально неожиданным …

Среди кандидатов на пост лидирует нынешний президент Молдовы Майя Санду, на данный момент она смогла набрать 36,8% голосов избирателей. Однако этого недостаточно для полноценной победы, и поэтому будет второй тур выборов. А вот на втором месте идет кандидат от оппозиции Александр Стояногло, сумевший набрать 29,15% голосов избирателей. Именно между ними и развернется борьба за пост президента во втором туре.

Но самая большая сенсация произошла по голосованию о вхождении Молдовы в Евросоюз. Несмотря на все сказки о том, что страна заживет богато, случае вхождения в ЕС никого не впечатлило. Голосование по этому пункту полностью провалились.

По предварительным данным молдавского ЦИК, по итогам обработки 94% голосов против вступления в страны в ЕС проголосовало 52,38% избирателей, и только 47,62% сказали “да”. Оставшиеся еще необработанными бюллетени уже не изменят эти итоги коренным образом.

Уже сейчас можно сказать, что вся политика проводимая Санду полностью провалилась. Шансы на то, что она проиграет во втором туре очень высоки. Однако это не исключает различных провокаций с ее стороны, при поддержке западных сил. В любом случае, появился шанс, что отношения между Россией и Молдавией снова переходят в нормальное русло.

Ну а Евросоюз получил настоящую пощечину, как выясняется, не всем хочется жить в этом объединении и следовать европейским ценностям …



