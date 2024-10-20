Не только комета, но и звездопад! Не пропустите самую роскошную ночь этой осени

В этом году, со 2 октября по 7 ноября, на небе можно наблюдать один из самых красивых метеорных потоков – Ориониды.

Этот звездопад, названный в честь созвездия Ориона, ежегодно дарит нам незабываемое зрелище. Несмотря на то, что количество метеоров Орионид не такое впечатляющее, как у Персеид, все же около 20 падающих звезд в час – это повод поднять голову к небу и загадать желание.

Пик активности Орионид приходится на ночь с 20 на 21 октября. Именно сегодня, по прогнозам астрофизиков, можно будет наблюдать до 15-20 падающих звезд в час.

Ориониды видны в обоих полушариях. Чтобы лучше рассмотреть звездопад, отправляйтесь подальше от городских огней, где минимальное световое загрязнение. Идеальное место для наблюдения - за город, в горы или на открытое поле, где небо не загорожено зданиями.

Ориониды – это частицы кометы 1P/Галлея, той самой кометы, которая пролетает мимо Земли раз в 75 лет. Эти частицы, входя в земную атмосферу, сгорают, создавая яркие вспышки, которые мы называем "падающими звездами".

Не пропустите возможность увидеть осенний звездопад Орионид! Найдите время, чтобы отправиться на прогулку под звездным небом, отключите телефон, загадывайте желания и наслаждайтесь завораживающим зрелищем!

И помните, что не только Ориониды украшают осеннее небо. Впереди еще много астрономических событий, которые не оставят равнодушным никого, кто хочет открыть для себя красоту вселенной. Следите за нашими новостями!