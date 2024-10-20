В России до Нового года ожидается резкий рост цен на бананы и ноутбуки

В России продолжается рост цен на все и вся. И если стоимость некоторых товаров стабилизировалась, то в период до Нового года ждет резкое подорожание на два вида продукции. Это бананы и ноутбуки …

Что касается бананов, то тут получается очень любопытная ситуация. Спрос на них в России за последние месяцы снизился, и торговые сети были вынуждены снизить цены с 160 до 120 руб. за кг. Однако в Эквадоре, который является главным экспортером бананов в нашу страну, случился неурожай, и поэтому цены пошли вверх. Сейчас эквадорские производители бананов требуют от своего правительства повысить госцену с $6,65 до $8,5 за коробку. И поэтому это повлияет и на конечную цену для россиян.

Также продавцы электроники заявили, что цены на ноутбуки подорожают приблизительно на 15%. Здесь свою роль сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, ноутбуки подорожали в мире из-за того, что поставщики повысили оптовые цены на комплектующие. Во-вторых, многочисленные военные конфликты и торговые ограничения усложнили логистику. Контейнерные перевозки стали намного дороже.

И третья причина, это девальвация российского рубля. наша валюта только за последнее время похудел по отношению к доллару на 12%, что негативно сказалось и на закупочных ценах. За ноутбуками продавцы электроники обещают повышение цен на всю номенклатуру бытовой техники.

Если бананами закупиться впрок невозможно, это скоропортящийся товар, то вот свои ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты нужно беречь, чтобы потом не платит втридорога за новые…

