Почему итоги выборов в США могут благоприятно повлиять на курс рубля

Уже через две недели мы узнаем, кто станет новым президентом США. И хотя это чисто американская история, однако россияне могут на себе ощутить все последствия через изменившийся курс доллара. Интригой остается что будет с долларом в России, он подешевеет или подорожает?

Начиная с конца августа и до первой половины октября российский рубль значительно просел как по отношению к доллару, так и евро. В моменте курс доллара достигал отметки в 97 руб, а евро пробивал отметку в 102 руб.

На прошедшей неделе в динамике рубля наметилась тенденция к его укреплению. Минфин и ЦБ объявили об увеличение дневных объемов продажи валюты. Также с рынка ушел навес из покупателей валюты, которые стремились ее купить перед истечением лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на сворачивание операций с Московской Биржей. То есть давление на рубль на какой-то момент будет ослаблено.

Почему выборы в США могут сказаться благоприятно на рубле, вне зависимости от того, кто придет к власти? Любой кандидат, который выигрывает выборы, с большой долей вероятности может объявить различные программы стимулирования американской экономики, а значит на рынки могут прийти дополнительные объемы свеженапечатанных долларов. На фоне этого мы можем увидеть так называемое Santa Claus rally, когда будут расти все активы, а значит и у рубля будет еще шанс для укрепления.

Также очень многое будет зависеть от геополитической обстановки. Если конфликт на Ближнем Востоке пойдет по нарастающей, а для этого есть все предпосылки, то нефть может серьезно подорожать, что также благоприятно для рубля.

Учитывая все обстоятельства, можно констатировать, что благоприятных моментов для российской валюты в ближайшее время гораздо больше, чем отрицательных, а значит мы можем увидеть рубль на более высоких уровнях.

