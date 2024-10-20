Водитель китайского паркетника погиб в ДТП в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде в ДТП погиб 37-летний водитель китайского паркетника Haval. Происшествие случилось сегодня в четвертом часу ночи на Белозерском шоссе.

По информации пресс-службы регионального УМВД, автомобиль двигался со стороны улицы Залинейной по направлению улицы Владимира Жоги. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего паркетник врезался в столб.

«В результате ДТП водитель скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Теги:
ДТП погиб в аварии китайский автомобиль
пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области
 

Последние новости

Водитель китайского паркетника погиб в ДТП в Вологде
«Северсталь» переиграла новосибирскую «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ
Открыто движение по Панкратовскому мосту
Вологодская семья победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Банковский кризис в России? Количество убыточных банков неожиданно выросло
Время до начала Апокалипсиса пошло: человечеству придется покидать Землю, или погибнуть
Немецкий автопром теряет последнюю поддержку. Китайцы перестали покупать немецкие машины
Вологодчина создает новые условия для активного гражданского общества
Как отличить ржаной хлеб от подделки, эксперт назвал точный признак
Молодая девушка упала в реку в центре Вологды