Водитель китайского паркетника погиб в ДТП в Вологде

В Вологде в ДТП погиб 37-летний водитель китайского паркетника Haval. Происшествие случилось сегодня в четвертом часу ночи на Белозерском шоссе.

По информации пресс-службы регионального УМВД, автомобиль двигался со стороны улицы Залинейной по направлению улицы Владимира Жоги. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего паркетник врезался в столб.