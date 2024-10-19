«Северсталь» переиграла новосибирскую «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» обыграла новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Пропустив уже на второй минуте матча, череповчане смогли сравнять счёт ещё в первом периоде после гола Адама Лишки. Руслан Абросимов поборолся за воротами, выбросил шайбу на пятачок и капитан «Северстали» отправил её точно в цель.

Во втором периоде Давид Думбадзе броском с пятачка, а потом Иван Подшивалов после добивания сделали счёт 3:1 в пользу «Северстали».

Незадолго до второго перерыва хозяева смогли отквитать один гол. Точку в матче поставил Николай Буренов в середине третьей двадцатиминутки, реализовав большинство - 4:2.  «Северсталь» одержала третью победу подряд и без потери очков возвращается домой.

«Мы контролировали ход матча. Неплохо провели второй период. Нам удалось сделать наложение, тем самым создать моменты. Здорово сыграл вратарь соперника. Было больше у нас моментов, могли бы больше забить, если бы не он. В концовке сыграли на результат», -  сказал после игры Андрей Козырев, главный тренер «Северсталь».

Впереди череповчан ждёт неделя выходных. Следующий матч «сталевары» проведут 27 октября, когда дома примут хабаровский «Амур».

Теги:
хоккей «Северсталь»
 

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