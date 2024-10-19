В Вологде открыто движение по Панкратовскому мосту. Городские власти заявили о завершении ремонтных работ. С субботы, 19 октября по мосту возобновлено движение транспорта и пешеходов.

«Как и обещали, ремонт завершили к Дню автомобилиста. На путепроводе заменены опоры, пролетное строение, уложен асфальт. Установлены новые ограждения и опоры освещения с двойными светильниками. Конструкции покрыты защитным составом», - рассказал исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев.

С 20 октября автобусы №16 и №45 поедут по старым маршрутам движения. Остановки «Ленинградское шоссе» на улице Панкратова также вернут на прежнее место – около дома №6 в 1-м микрорайоне ГПЗ-23.

Как ранее сообщалось, ремонт Панкратовского моста проводился по нацпроекту

«Безопасные качественные дороги». На его ремонт было выделено более 86 млн рублей.