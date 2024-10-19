Вологодская семья победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Многодетная семья из Вологодской области победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

«По итогам федерального этапа безусловным лидером в номинации «Сельская семья» признана многодетная семья Пушниковых из деревни Криводино Грязовецкого округа. Вологжане стали одними из 88 победителей всероссийского конкурса «Семья года», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По словам главы региона, Николай Александрович и Юлия Алексеевна Пушниковы воспитывают пятерых детей: Яромира, Марию, Варвару, Мирославу и Екатерину.

Сыновья и дочери отлично учатся и занимаются многими видами спорта. У главы семьи – собственное производство по заготовке древесины, мама прививает детям тягу к знаниям и планирует организовать в деревне фитнес-тренировки.

Кроме того, семья Пушниковых активно занимаются биатлоном: привлекли тренера, вложили средства в создание лыжной базы, закупают экипировку для юных спортсменов, спонсируют поездки детей на сборы и соревнования.

По итогам конкурса семейная история финалистов войдет в почетную книгу «Семья года. Россия 2024».