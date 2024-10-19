Банковский кризис в России? Количество убыточных банков неожиданно выросло

[ Экономика ]
Автор:
Алексей Колосков

За последние пару лет российские банки регулярно отчитывались о рекордных прибылях. Так вышло, что именно финансовые организации стали бенефициарами сверхлегкой финансовой политики. Льготная ипотека, низкие ставки, приносили им неплохой профит. Но теперь кажется наступают трудные времена …

Согласно статистики от Банка России, российские банки по итогам сентября 2024 года отчитались о снижении чистой прибыли до 336 млрд рублей. И вроде бы это в любом случае неплохой результат, однако данная информация является настораживающим фактом. 

Во-первых, данный результат был обеспечен меньшим количеством банков. Во-вторых, в России увеличилось количество убыточных кредитных организаций с 42 до 60.

Прибыль банков

По сравнению с августом количество прибыльных банков сократилось с 86,6% до 81%, а количество убыточный, наоборот, увеличилось с 13,2% до 19%.

Пока бить тревогу рано, поскольку данный провал может быть временным. Однако важно следить за отчетностью будущих периодов. Если отчетность и далее будет выходить хуже, это повод задуматься и минимизировать свои отношения с банками. 

Еще один важный индикатор, это ставки по депозитам для физических лиц. Если они будут выше ставки рефинансирования сразу на 3-5%, это повод для беспокойства, и связываться с такой организацией не стоит, ибо потом будет дороже забрать свои деньги …


 

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