Немецкий автопром теряет последнюю поддержку. Китайцы перестали покупать немецкие машины

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

Еще недавно немецкий автопром был не только лидером немецкой экономики, но и передовой отраслью всей Европы. Сообщения о проблемах немецких автопроизводителей стали приходить после газового кризиса, прошедшего катком по европейской экономике. С каждым днем дела у них идут все хуже.

Наверняка уже многие читали новости о том, что Volkswagen закрывает два завода в Германии, поскольку производственные мощности простаивают. Руководство автоконцерна приняло решение о выводе основного производства в Китай, где условия для производства гораздо выгоднее. Вслед за Volkswagen аналогичные действия готовы предпринять и два других кита немецкого автопрома Mercedes и BMW. Однако именно этот шаг может полностью поставить крест на немецких машинах. 

Еще недавно китайцы с удовольствием покупали авто того же Volkswagen, производимые в Китае. С одной стороны классные машины, а с другой стороны произведены у тебя на глазах. Но время не стоит на месте. Китайский автопром за последние годы совершил гигантский скачок, и сегодня рядовые китайцы предпочитают покупать именно продукцию отечественного автопрома. Потому, что он не хуже тех же немцев, да еще и дешевле. А если говорить про электромобили, то они лучше по всем показателям.

На прошедшей неделе немецкая тройка опубликовала статистику по продажам авто в Китае по итогам третьего квартала, которая оказалась хуже ожиданий. Если сказать точнее, продажи немецких авто в Поднебесной просто рухнули.  Больше всего пострадал BMW, чьи продажи в Китае снизились за три последних месяца на 30%, что является максимумом более чем за 4 года.

Дела у Mercedes немного лучше. Продажи в июле-сентябре снизились на 13%. Но тут важен другой момент, китайцы стали плохо покупать именно дорогие машины, включая S-Class и Maybach, которые еще недавно разлетались как горячие пирожки. 

Продажи Porsche сократились в третьем квартале на 19%, и это худший результат за последние 10 лет. Потери в 15% у Volkswagen на фоне предыдущих цифр можно считать за успех. 

Если данная негативная динамика продолжится, и немцы не смогут исправить ситуацию, то их инвестиции в размере 35 млрд евро в свои китайские подразделения можно будет считать потерянными. 

«Конкурентная обстановка в Китае сейчас крайне напряженная», — цитирует Bloomberg Марко Шуберта, отвечающего в VW за продажи за границей.

Но самое прикольное, что в гонке электромобилей немцы даже не вторые. Они проигрывают рынок американской Tesla. Все идет к тому, что скоро на немецкие машины можно будет посмотреть в каком-нибудь историческом музее, потому что на дорогах будут доминировать авто из других стран …
 

Теги:
авто Германия кризис
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