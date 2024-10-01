Вологодчина создает новые условия для активного гражданского общества

Сергей Клопов, глава Общественной палаты Вологодской области, заявил о новом курсе на тесное взаимодействие с муниципалитетами. Он анонсировал поездки по области, чтобы встретиться с местными общественными советами, уполномоченными при губернаторе и главами муниципальных образований, и лично разобраться в проблемах на местах.

"Мы должны помогать решать конкретные проблемы, обмениваться опытом, поддерживать советы. " - подчеркнул Сергей Клопов.

Еще одна важная новость – создание Молодежной общественной палаты. Это отклик на запрос общества, необходимость вовлекать в общественную жизнь активных и ярких молодых людей с лидерскими качествами. Молодежная палата должна стать незаменимым элементом для реализации новых идей и инициатив в регионе.

"Мы должны создать такие условия, в которых юноши и девушки будут стремиться участвовать в общественных советах и активно влиять на принятие решений. Это не только повысит значимость общественной работы, но и придаст свежий взгляд на многие вопросы", - подчеркивает Сергей Клопов.

Общественная палата активно включится в реализацию Стратегии 2.0, которая была разработана по инициативе губернатора Георгия Филимонова.

Вообще после семинара осталось четкое ощущение, что наша родная Вологодчина под руководством Георгия Филимонова и его команды, по сути вступает в новую эру с осознанием того, что будущее зависит от активного союза власти и общества, от готовности всех работать сообща. Это совокупность идей, действий, воли и созидания. А что из этого выйдет - покажет время.