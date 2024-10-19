Как отличить ржаной хлеб от подделки, эксперт назвал точный признак

Те, кто знаком с правильным питанием знают, что для обретения здоровья и сохранения фигуры, предпочтение следует отдавать ржаному хлебу. Именно он быстро насыщает организм и дарит чувство сытости на долгое время. Однако, современное хлебопекарное производство часто вводит своих клиентов в заблуждение и под видом ржаного продает обычный пшеничный хлеб, подкрашенный солодом. Такой хлеб не принесет пользы и навредит фигуре.

Пекарь Олег Барсуков рассказал, как правильно выбирать ржаной хлеб и на что обратить внимание при покупке. С его слов стало ясно, что даже совсем черный бородинский хлеб на деле может оказаться обычно подделкой, приготовленной из пшеничной муки и с добавлением химических красителей.

Чтобы придать ему вид ржаного, в пшеничную муку просто добавляют ржаной солод и хлеб приобретает глубокий темный цвет. А между тем, в натуральном бородинском может присутствовать лишь 1% пшеничной муки. Поэтому то, что лежит на прилавках супермаркетов сложно назвать тем самым бородинским хлебом.

Точно отличить настоящий ржаной хлеб от подделки из пшеничного поможет его корочка. Если она гладкая и ровная, то перед вами продукт, испеченный из подкрашенной солодом пшеничной муки. Для здорового питания он бесполезен и даже может спровоцировать набор лишнего веса.

У настоящего ржаного хлеба корочка всегда растрескивается, а в мякише не будет круглых дырок. Кроме этого, если вы начнете есть ржаной хлев, то не сможете съесть слишком много. Он очень питательный, содержит селен и другие вещества необходимые для кожи, волос, суставов и других систем организма.

В беседе с порталом «Радио1», эксперт посоветовал печь хлеб самостоятельно. Тогда вы будете уверены, что хлеб настоящий и не содержит химических или натуральных красителей, а значит ваша пища станет более полезной.