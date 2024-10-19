В Вологде выбрали нового молодежного мера

В Вологде выбрали нового молодежного мэра. Им стала студентка Вологодского кооперативного колледжа Анна Дудникова.

«Несмотря на то, что я работаю в администрации Вологды не так давно, я хорошо познакомился с деятельностью нашей молодежи. Вместе со мной ребята участвовали в выездах по объектам. Они окунулись в работу по управлению городом. Это очень интересный, интеллектуальный и серьезный труд. Смотря в ваши глаза, я вижу искру и понимаю, что вы те, кто готов идти вперед вместе с нами, не бояться трудностей, решать проблемы нашего города и делать его лучше», – рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Всего на должность мэра молодежной администрации претендовали пять человек: Максим Асафов, Варвара Дубова, Анна Дудникова, Вадим Житов и Ярослав Паюсов.

Выступления ребят оценивали члены конкурсного жюри. По итогам конкурса молодежным мэром стала студентка Вологодского кооперативного колледжа Анна Дудникова. Ее заместителем будет ученик 11 класса школы №8 Максим Асафов.

«Уже более двух лет я принимаю активное участие в городских, областных и федеральных мероприятиях. Среди них – «Команда Мэра», «Чистые игры» и другие. Когда Молодежная администрация только появилась, я стала председателем Комитета культуры. Сейчас я являюсь председателем Организационно-информационного комитета. Я нахожусь в этой системе с самого ее основания, знаю, как она работает. У меня огромный опыт за спиной. Я хочу развивать не только себя, но и всех участников Молодежной администрации в тех направлениях, которые они выбрали. Я не боюсь серьезных задач и целей. Вместе мы сделаем Вологду лучше», – сказала Анна Дудникова.

Среди основных идей Анны – проведение масштабного форума Молодежной администрации. Аналогичные проекты уже реализуются в Рязани, Тюмени, Ростове-на-Дону и в других городах.