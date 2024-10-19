Жесткое ДТП с лосем произошло в Вологодской области

Жесткое ДТП с лосем произошло накануне на территории Тотемского округа. По информации пресс-службы регионального УМВД, авария случилась около семи часов вечера на 196-м километре трассы Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово.

Сохатый неожиданно выскочил на дороге перед автомобилем Лада Ларгус, которым управлял 56-летний мужчина.

После столкновения с лосем автомобиль улетел в кювет.

«В результате ДТП пострадал водитель и пассажир, доставлены в Тарногскую больницу», - рассказали в УМВД.

Лось в аварии погиб.