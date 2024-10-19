Жесткое ДТП с лосем произошло в Вологодской области

[ Происшествия ]

Жесткое ДТП с лосем произошло накануне на территории Тотемского округа. По информации пресс-службы регионального УМВД, авария случилась около семи часов вечера на 196-м километре трассы Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово.

Сохатый неожиданно выскочил на дороге перед автомобилем Лада Ларгус, которым управлял 56-летний мужчина.

После столкновения с лосем автомобиль улетел в кювет.  

«В результате ДТП пострадал водитель и пассажир, доставлены в Тарногскую больницу», - рассказали в УМВД.

Лось в аварии погиб.

Теги:
ДТП лось
 

Последние новости

Молодая девушка упала в реку в центре Вологды
В Вологде выбрали нового молодежного мера
Новый руководитель представлен коллективу департамента культуры области
Жесткое ДТП с лосем произошло в Вологодской области
Россия смогла восстановить импорт, несмотря на санкции и трудности с платежами
В Вологде на месяц перекроют движение по участку одной из центральных улиц
Череповчанин попался на самокате с превышением дозы алкоголя в 6 раз
Более 3 млн туристов приняла Вологодская область за 9 месяцев 2024 года
Сокольские заводы открыли дорогу молодым кадрам
В Вологодской области обнаружена колбаса «из будущего»