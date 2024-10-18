Россия смогла восстановить импорт, несмотря на санкции и трудности с платежами

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

Главной проблемой российской экономики в сложившейся непростой обстановке стал импорт иностранных товаров. Нарастающие санкции и проблемы с платежами по замыслу США и его союзников должны были стать непреодолимой преградой. Но все получилось совершенно наоборот …

По последним данным стало известно, что по итогам третьего квартала 2024 года импорт товаров в Россию восстановился до уровня прошлого года. Рост данного показателя составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в денежном выражении равно $76 млрд. 

Основной вклад в рост импорта в России внес импорт автомобилей. За данный период был зафиксирован рост внутреннего спроса, который также был подкреплен укрепление российского рубля по отношению к доллару на 5% в течение года, и на 2% по сравнению со вторым кварталом. 

Одной из главных проблем по сдерживанию импорта, по данным Центробанка, являются сложности с логистикой. На это влияют не только санкции, но конфликт на ближнем Востоке. 

Свой отпечаток накладывают и трудности в платежах. Некоторые иностранные банки боятся работать с российскими партнерами из-за страха вторичных санкций. Но и эти проблемы решаются. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что экономическая блокада России полностью провалилась …
 

Теги:
Торговля санкции
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