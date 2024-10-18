В Вологде на месяц перекроют движение по участку одной из центральных улиц

[ Общество ]

В Вологде на месяц будет перекрыт участок улицы Галкинской. Причина – строительно-монтажные работы по устройству газораспределительной сети. Постановление о временном прекращении движения подписано исполняющим обязанности мэра города Андреем Накрошаевым.

«Прекратить движение транспорта по улице Галкинской в районе дома № 71 на период выполнения строительно-монтажных работ по устройству газораспределительной сети с 21 октября по 21 ноября 2024 года», — цитирует документ издание GorodVo.  

Информировать автомобилистов о возможных маршрутах объезда поручено департаменту городского хозяйства. В свою очередь компания «Газпром газораспределение Вологда» должна разработать проект организации альтернативного дорожного движения в течение указанного месяца.

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