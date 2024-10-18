Череповчанин попался на самокате с превышением дозы алкоголя в 6 раз

[ Происшествия ]

Череповецкая полиция задержала очень нетрезвого водителя мощного электросамоката. В поле зрения сотрудников Госавтоинспекции мужчина попал, когда выехал с тротуара на встречную полосу проспекта Строителей.

«Погони, можно сказать, и не было, так как череповчанин упал от своего же маневра.
Освидетельствование подтвердило, что электросамокатчик пьян. Причем допустимое значение превышено практически в 6 раз», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

При составлении протокола в патрульной машине 49-летний самокатчик просил отпустить его домой.

Поскольку ранее мужчина уже был лишен прав за пьяную езду, на этот раз в полиции было возбуждено уголовное дело.

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