Более 3 млн туристов приняла Вологодская область за 9 месяцев 2024 года

Вологодскую область за 9 месяцев 2024 года посетили более 3 млн туристов. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов во врем селекторного совещания по вопросам подготовки к зимнему туристическому сезону с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

«По итогам девяти месяцев 2024 года Вологодская область приняла 3 255 тысяч посетителей, в том числе 2 672 тысячи экскурсантов и 583 тысячи туристов. Рост к показателю – 10% по сравнению с 2023 годом», – пояснил Георгий Филимонов.

Также, по словам главы региона, только в предстоящий зимний сезон ожидается не менее 400 тысяч туристов в Великоустюгский округ.

«Туротрасль Вологодской области ведет активную подготовку к зимнему сезону и готова обеспечить достойный отдых», – уточнил Филимонов.

Для обеспечения безопасности в округе создан оперативный штаб, который в период новогодних и рождественских праздников будет работать круглосуточно, отдельное внимание в регионе уделят порядку на массовых мероприятиях.

Совместно с Роспотребнадзором проводится мониторинг предприятий общепита, мест проживания и туристических объектов. Также формируется график прибытия спецпоездов, туристских автобусов и авиарейсов.