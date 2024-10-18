Сокольские заводы открыли дорогу молодым кадрам

300 школьников старших классов на днях посетили модуль «Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность». Ребята узнали о работе на предприятиях ЛПК, "лесных" профессиях и выпускаемой сокольскими деревообрабатывающими предприятиями продукции. Сокольские ДОК и ЦБК совместно с Сокольским лесопромышленным техникумом приглашают школьников обучаться профильным специальностям, а сами реализуют целый ряд программ и проектов, направленных на поддержку и мотивацию учащихся. Это уже дает свои плоды: 27% работников Сокольского ДОКа и Сокольского ЦБК — молодёжь в возрасте до 35 лет (7% — от 18 до 25 лет, 20% от 26 до 35 лет).

«Наша политика работы с персоналом нацелена на поиск талантов и профессионалов своего дела на рынке труда. В этом большую роль играют опытные наставники, которые помогают нам развивать творческий потенциал молодежи в ходе смотров-конкурсов профмастерства, в рамках проектов «Фабрика идей» и «Школа мастеров», участия в федеральных программах «Производительность труда» и «Профессионалитет»», - отметила директор по развитию и поддержке персонала Segezha Group (в холдинг входят Сокольский ДОК и Сокольский ЦБК) Наталья Якушенко.

На сокольских заводах планируют создать Советы молодежи. Добровольное объединение молодых сотрудников будет представлять интересы молодых специалистов в диалогах с руководителями, помогать дополнительными возможностями для роста, в том числе через участие в волонтерских акциях. Работа молодежного совета будет охватывать пять основных направлений: научно-производственное, спортивное, общественное, информационное и культурно-массовое.