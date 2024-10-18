В Вологодской области обнаружена колбаса «из будущего»

[ Общество ]

В Вологодском округе сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили колбасу «из будущего». Факт был выявлен в ходе проверки одного из крестьянско-фермерских хозяйств в системе «Меркурий».

«Хозяйствующим субъектом оформлен производственный сертификат от 1 октября 2024 года на подконтрольный госветнадзору товар «Колбаски-гриль» в количестве 17 кг с указанием авансовой даты выработки («из будущего») – 30 октября 2024 года», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в ходе проверки выяснилось, что электронные ветеринарные документы были оформлены без достоверных сведений о биологических отходах.

Управление Россельхознадзора выдало предостережение КФХ о недопустимости нарушений обязательных требований, связанных с точным оформлением всех документов.

Теги:
россельхознадзор Меркурий колбаса
 

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