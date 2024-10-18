Воспитанник череповецкого хоккея разменял вторую тысячу матчей в чемпионате КХЛ

Игра между минским «Динамо» и магнитогорским «Металлургом» стала 1001-й в КХЛ для Вадима Шипачева, выступающего сейчас за минчан. Шипачев повторил рекорд Лиги по количеству проведенных матчей, ранее единолично принадлежавший Евгению Бирюкову, нынешнему спортивному директору магнитогорского клуба.

Отличиться череповчанину в знаковом для себя матче не удалось. «Динамо» проиграло «Металлургу» со счётом 0:2.

Также Вадим в шаге от повторения еще одного рекорда - количества набранных очков в КХЛ. Сейчас, с учётом игр регулярного чемпионата и плей-офф, у Шипачева 927 очков (291 заброшенная шайба и 636 результативных передач), а у Сергея Мозякина 928 очков (419+509).

Отметим, что Вадим Шипачев отыграл за «Северсталь» в общей сложности 8 сезонов - с 2005 по 2013 годы. Также в КХЛ Вадим выступал за петербургский СКА, московской «Динамо» и казанский «Ак Барс».