Вологодская Госавтоинспекция в выходные займется пьяными водителями

Госавтоинспекция Вологды с 18 по 21 октября будет проводить профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

Как пояснили в городском отделе ГАИ, только с начала этого года в Вологде было выявлено 600 водителей в нетрезвом состоянии. Из них 108 сели за руль в состоянии опьянения повторно. Также в городе зарегистрировано 18 ДТП, участниками которых были не резвые водители. В этих авариях пострадали 33 человека.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражданам с просьбой сообщать в дежурную часть о фактах управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии по телефонам: 76-50-50 и 76-50-55. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях», - говорится в сообщении.

Также информация о нетрезвых водителях принимается в чат бот.