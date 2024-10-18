Всплеск заболеваемости пневмонией наблюдается в Вологодской области

[ Общество ]

Вологодская область оказалась среди 16 субъектов РФ, где наблюдается всплеск заболеваемости пневмонией. Как сообщают сегодня «Известия», случаи заражения фиксируются как среди детей, так и среди взрослых. При этом чаще всего выявляется пневмония инфекционного происхождения.      

«Подъем заболеваемости пневмонией, по данным региональных органов Роспотребнадзора, зафиксирован, например, в Алтайском и Камчатском краях, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской областях, а также в Коми и Удмуртии», - пишет издание.

В частности, в Вологодской области уже зафиксировано 280 случаев внебольничной пневмонии, пишут «Известия» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«Это число превышает значение прошлой недели на целых 18%», — уточнили в ведомстве.

Теги:
пневмония заболеваемость
Дмитрий Коротаев, «Известия»
 

Последние новости

Вологодская Госавтоинспекция в выходные займется пьяными водителями
Всплеск заболеваемости пневмонией наблюдается в Вологодской области
Комиссия отобрала двоих кандидатов на должность мэра Вологды
Огнеборцы спасли спящего мужчину в Вологде
Большая программа модернизации светофоров стартовала в Череповце
Жирные решетки для гриля или плиты засияют как новые: просто замочите их в этом копеечном растворе
Убирать опавшие листья или так оставить: дачники со стажем дали дельный совет
Выборы в Молдавии. Как результаты голосования отразятся на будщем Приднестровья?
«Северсталь» вырвала победу у хабаровского «Амура»
Ведущие московские кардиологи проведут прием в Вологде