Всплеск заболеваемости пневмонией наблюдается в Вологодской области

Вологодская область оказалась среди 16 субъектов РФ, где наблюдается всплеск заболеваемости пневмонией. Как сообщают сегодня «Известия», случаи заражения фиксируются как среди детей, так и среди взрослых. При этом чаще всего выявляется пневмония инфекционного происхождения.

«Подъем заболеваемости пневмонией, по данным региональных органов Роспотребнадзора, зафиксирован, например, в Алтайском и Камчатском краях, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской областях, а также в Коми и Удмуртии», - пишет издание.

В частности, в Вологодской области уже зафиксировано 280 случаев внебольничной пневмонии, пишут «Известия» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«Это число превышает значение прошлой недели на целых 18%», — уточнили в ведомстве.