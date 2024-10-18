Огнеборцы спасли спящего мужчину в Вологде

В Вологде огнеборцы спасли спящего мужчину во время пожара. Происшествие случилось сегодня ночью на пятом этаже дома по улице Рабочей. По словам сотрудников МЧС, на кухне, где был обнаружен спасенный, горела тумбочка. Спящего мужчину пожарные вынесли с пятого этажа.

Сам мужчина рассказал, что готовил на кухне еду и уснул, поскольку была уже половина второго ночи. Сам он в результате пожара не пострадал.

Также из подъезда после возгорания, самостоятельно вышли 11 человек. Горящая тумбочка была потушена.