Большая программа модернизации светофоров стартовала в Череповце

В Череповце началась большая программа модернизации светофоров. В городе планируют полностью обновить 95 электронных регулировщиков.

По словам мэра города Вадима Германова, необходимо заменить светодиодные светофоры, установленные еще в середине нулевых.

«Они качественно отличались от старых советских яркостью сигналов, современным внешним видом и невиданными раньше таймерами обратного отсчета. С тех пор прошло почти 20 лет. Электронные регулировщики отслужили свое и морально устарели», - рассказал Германов.

По словам мэра города, основной недостаток старых светофоров – их контроллеры не поддерживали удаленное программирование, соответственно, их невозможно было встроить в интеллектуальную транспортную систему.

Обновить работу новых светофоров можно из центра управления дорожным движением. Также их сигналы лучше видны при любом освещении. После замены светофоров, по словам Германова, реагировать на изменение дорожной ситуации будет проще.