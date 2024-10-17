Убирать опавшие листья или так оставить: дачники со стажем дали дельный совет

Осень – это яркая и красивая пора. Разноцветные листья медленно падают с деревьев и образуют на земле шуршащий ковер, похожий на лоскутное одеяло. Начинающие дачники даже не подозревают, что топчут ногами бесценное удобрение, которое поможет в следующем году вырастить богатый урожай на огороде.

Что делать с опавшими листьями – убирать или оставить на земле

Дачники со стажем утверждают, что собирать опавшие листья нужно обязательно, так как из них можно приготовить отличное удобрение, за которое не придется платить. Также, от уборки листьев напрямую зависит здоровье садовых культур – плодовых деревьев, кустарников и многолетних цветов.

Однако, прежде чем собирать листья, следует знать, какие из них нельзя использовать в качестве удобрения. Для компоста не подходят листья орешника и дуба. Они очень долго перепревают и содержат дубильные вещества, что не очень полезно для созревания удобрения. Листья дуба и орешника можно использовать в качестве мульчи для грядок, но весной их необходимо убрать.

Компост из осенних листьев

Листва, которая оказалась осенью на вашем участке, поможет создать ценное органическое удобрение. Для этого, листья собирают в большие полиэтиленовые черные мешки. Слоя листьев пересыпают мочевиной и добавляют в мешок небольшое количество воды. Затем, мешки крепко завязывают и складывают на участке в том месте, куда попадает солнце.

Если у вас есть возможность, то мешки с листьями можно поставить в помещение и хранить при плюсовой температуре, тогда процесс перегнивания может завершиться к весне. При хранении на улице, удобрение будет готово только к следующей осени.

Кроме этого, листья используют в качестве укрытия для грядок с озимыми культурами или вкапывают непосредственно в грунт при осенней перекопке. За зиму, листья в грядках успеют перепреть и обогатят почву полезным азотом.