Накануне выборов Молдова сегодня просто кишит агентами западных спецслужб, особая роль отведена спецслужбам Украины. Все силы брошены на то, чтобы Санду сохранила свой пост. Если этот сценарий будет отработан, тогда начнется процесс вступления Молдовы в ЕС, и тут возникает первая проблема. Страна, которая идет в Евросоюз, не должна иметь территориальных проблем. Но у Молдовы есть Приднестровье. Каким образом может развиваться ситуация при различных исходах выборов. Своим видением в интервью Царьграду поделился политический аналитик, ветеран спецслужб Дмитрий Соин.

По мнению эксперта, до выборов никаких обострений и провокаций однозначно не будет, чтобы избирательному процессу ничего не помешало. А вот после этой даты могут начаться весьма интересные события. Санду уже в открытую заявила, что Молдавия пойдет в ЕС без Приднестровья. С одной стороны новость положительная, однако не все так просто.

В переводе на обычный язык это означает, что политическое и экономическое давление на Приднестровье усилится. С большой долей вероятности будут перекрыты все гуманитарные экономические коридоры как в Приднестровье, так и из него. Цель - спровоцировать кризис, создать в регионе экономический хаос, и заставить местное население признать власть Кишинева.

Не исключено, что на территории Тирасполя начнутся различные провокации, в том числе диверсии и террористические мероприятия. Обязательно подтянут пятую колонну, которую создавали в течение нескольких лет.

И эта пятая колонна должна будет поднять флаг капитуляции. Если потребуется, то будут и подразделения вторжения - как со стороны Украины, так и со стороны Молдавии. Я это вижу таким образом. Но первые шаги даже не будут связаны с какой-то грубой силой. Они будут связаны с тотальной блокадой Приднестровья и с оказанием давления на местные элиты, которые на самом деле, находясь в такой изоляции, тоже ищут какие-то свои пути выхода, - подытожил Дмитрий Соин.

Ну а как все будет по факту, мы скоро узнаем, осталось ждать всего три дня …