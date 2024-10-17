«Северсталь» вырвала победу у хабаровского «Амура» в рамках чемпионата КХЛ. Игра началась с двухчасовым опозданием из-за проблем со льдом на «Платинум Арене».

В первом периоде череповчане смотрелись интересней, почти в два раза перебросав своих соперников по воротам, но гол забить так и не смогли.

Второй период получился неоднозначным для игроков «Северстали». С одной стороны, не успевая за соперником они получили много удалений, в том числе больше минуты им пришлось играть в формате 3x5. С другой, именно во второй двадцатиминутке, убежав в контратаку, Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки открыл счёт в матче.

Хабаровчане сумели отыграться в середине третьего периода, в то время, когда у череповчан было большинство. И всё же «сталевары» смогли добиться победы, не доводя дело до овертайма. За 32 секунды до финальной сирены прямо после выигранного вбрасывания в зоне соперника Илья Иванцов отправил шайбу в ближнюю «девятку», принеся победу череповчанам со счётом 2:1.

«Северсталь» одержала вторую подряд победу. В следующем матче, 19 октября, команда сыграет против новосибирской «Сибири», после чего череповчан ждёт недельная пауза.