Жирные решетки для гриля или плиты засияют как новые: просто замочите их в этом копеечном растворе

Все дачники любят жарить сочные мясные стейки на свежем воздухе. Однако, когда дело доходит до очистки решетки, то многие не знают, как быстро и правильно привести эту полезную вещь в порядок. Данные советы помогут справиться с задачей. Также, ими можно воспользоваться для очистки решеток с газовой плиты, которые часто становятся не менее жирными и грязными, чем решетки для гриля.

Прежде чем браться за дело, следует определить из какого материала изготовлена решетка, поскольку способы очистки будут разными. Но, любую решетку перед очисткой необходимо предварительно замочить в специальном растворе из продуктов, которые можно найти на каждой кухне.

Как приготовить раствор для замачивания решеток

Ингредиенты:

Сода – 1 ст. л.

Сухая горчица – 1 ст. л.

Уксус – 100 мл.

Вода – 1 л.

Все ингредиенты смешивают и затем погружают решетку в раствор на 2 – 3 часа. Данный состав сможет размягчить застывший жир и грязь. При желании и возможности замоченную решетку можно прокипятить.

После этого, следует приступить к завершению очистки решетки. Если она сделана из чугуна, то решетку необходимо прокалить на костре или воспользоваться паяльной лампой, а затем протереть сухой тканью и отполировать.

Если решетка покрыта эмалью или сделана из других металлов, то с ней нужно обращаться очень бережно. Нельзя использовать абразивные средства и жесткие мочалки. После вымачивания решетку следует очистить смесью соды и горчицы, а затем отполировать мягкой тканью.

Используя копеечные пищевые продукты, можно легко отмыть даже самую грязную и жирную решетку. После очистки она вновь засияет как новая. Следует отметить, что лучше не допускать нарастания жира на решетке. После каждого использования ее необходимо мыть мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тогда не придется тратить время и силы на очистку этого полезного предмета для приготовления мясных стейков и овощей.