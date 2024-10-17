Ведущие московские кардиологи проведут прием в Вологде

В Вологде специалисты сердечно-сосудистого Центра им. Бакулева проведут консультативный прием. Он пройдет 14 ноября на базе городской поликлиники №1.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в составе бригады будут работать кардиолог, аритмолог, а также сердечно-сосудистый хирург.

«Видим большую востребованность со стороны населения, ежегодно количество желающих пройти консультации, провести дополнительное обследование или получить совет по поводу заболевания растет, - рассказал заместитель начальника департамента здравоохранения области Максим Трусов. - Специалисты примут всех пациентов, направленных на прием вологодскими докторами, будут работать до последнего пациента».

Во время приема планируется осмотреть порядка 100 человек, имеющих сердечно-сосудистые патологии. Им дадут рекомендации по дальнейшему лечению. Также при наличии показаний пациентов направят на дальнейшее обследование, хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов в бакулевский центр.

По данным департамента здравоохранения области, с начала года специалисты федерального центра уже третий раз проводят консультации на Вологодчине при поддержке департамента здравоохранения области.