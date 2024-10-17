Андрей Накрошаев назвал сроки завершения ремонта привокзальной площади

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев назвал сроки окончания ремонта площади имени Бабушкина. По его словам, ремонт затянулся, поскольку подрядчик вовремя не получил необходимые для работы материалы. Однако на этой неделе все материалы доставлены и сейчас подрядчик обещает полностью завершить ремонтные работы к 25 октября. Об этом Накрошаев рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

В свою очередь Георгий Филимонов напомнил, что очередная проверка готовности ремонта на площади Бабушкина пройдет в субботу во время традиционного объезда по объектам благоустройства.