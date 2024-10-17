Объемы поставок вологодского леса в Египет выросли в 2,3 раза

[ Общество ]

Предприятия лесопромышленного комплекса Вологодской области увеличили в 2024 году поставки древесины в Египет в 2.3 раза. По информации межрегионального управления Россельхознадзора, по состоянию на 11 октября проконтролированы поставки в Египет 86,2 тысячи кубометров лесоматериалов.

«Государственными инспекторами проведен досмотр всей подкарантинной продукции, которая признана соответствующей фитосанитарным требованиям. Ведомством выдано 1547 фитосанитарных сертификатов», - уточнили в Россельхознадзоре.

Для сравнения – за этот же период 2023 года в Египет было отгружено 36,5 тысяч кубометров из древесины из Вологодской области.

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экспорт лесоматериалы
 

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