Георгий Филимонов раскритиковал депздрав за проблемы с льготными лекарствами

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сегодня обрушился с критикой на региональный департамент здравоохранения, связанной с поставками льготных лекарств.

В частности, за октябрь от вологжан потупила 81 жалоба, связанная с отсутствием льготных лекарств в аптеках. Чаще всего вологжане обращались по поводу отсутствия препарата для больных сахарным диабетом «Форсига».

«Если лекарств нет, то надо срочно что-то менять. Вы расслабились там все», — заявил Георгий Филимонов заместителю начальника департамента здравоохранения региона Максиму Трусову».

Как заявил Максим Трусов, сейчас на складах «Фармации» есть запас лекарств на 800 млн рублей по основным категориям препаратов. В том числе есть в наличии и «Форсига».

По его мнению, перебои с поставками могут носить временный характер. Он не исключил, что перебои связаны с увольнением бывшего руководителя «Фармации».

«Посмотрите, где сбои, в чём причины, где недостаток каких-либо препаратов, где они в избытке. Разберитесь в своём хозяйстве. Оптимизируйте, повышайте эффективность. Кто вам мешает? Если кого-то надо уволить, кто-то саботирует, то сообщайте мне. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Назовите мне фамилии этих проблем», — заявил глава региона.

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