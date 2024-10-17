Георгий Филимонов раскритиковал депздрав за проблемы с льготными лекарствами

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сегодня обрушился с критикой на региональный департамент здравоохранения, связанной с поставками льготных лекарств.

В частности, за октябрь от вологжан потупила 81 жалоба, связанная с отсутствием льготных лекарств в аптеках. Чаще всего вологжане обращались по поводу отсутствия препарата для больных сахарным диабетом «Форсига».

«Если лекарств нет, то надо срочно что-то менять. Вы расслабились там все», — заявил Георгий Филимонов заместителю начальника департамента здравоохранения региона Максиму Трусову».

Как заявил Максим Трусов, сейчас на складах «Фармации» есть запас лекарств на 800 млн рублей по основным категориям препаратов. В том числе есть в наличии и «Форсига».

По его мнению, перебои с поставками могут носить временный характер. Он не исключил, что перебои связаны с увольнением бывшего руководителя «Фармации».