Вологодским учреждениям социального профиля планируют предоставить льготы

Постоянный комитет Вологодской городской Думы по экономике и бюджету поддержал предоставление льгот на аренду муниципального имущества учреждениям социального профиля.

В парламент обратились руководители учреждений с заявками на предоставление льготы на арендную плату за пользование муниципальными помещениями и земельными участками на будущий год. В числе организаций – Вологодская областная универсальная научная библиотека имени И.В. Бабушкина, центр «С миру по нитке», Вологодский поисковый отряд и «Музей детства», КСК «Виват», клуб «Исток» и городская организация Всероссийского общества инвалидов.

По закону они должны будут отчитаться, на какие именно цели были направлены высвобожденные средства. В этот перечень входит развитие образования и науки, культуры и искусства, защита окружающей среды и охрана здоровья.

Окончательное решение будет принято на сессии Вологодской городской Думы, которая состоится в следующий четверг, 24 октября.