Почти 2 000 квадратных километров нового асфальта уложено на дорогах Вологодчины

[ Общество ]

Ремонт дорог

В Вологодской области подвели итоги национального проекта «Безопасные качественные дороги» за три квартала 2024 года.

«В этом году в план реализации нацпроекта на территории Вологодской области включено 40 объектов, ремонт 34 из них завершен. На текущий момент на региональных трассах уложено почти две тысячи квадратных метров нового асфальта», – сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Всего в этом году на Вологодчине отремонтируют более 200 километров региональных дорог в рамках нацпроекта. Весь запланированный объем работ выполнят до 1 ноября, когда завершится дорожно-строительный сезон.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом России, реализуется в Вологодской области с 2019 года. За это время почти две тысячи километров дорожного покрытия приведено в нормативное состояние.

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