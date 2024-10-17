Вологжанин стал вице-чемпионом России по быстрым шахматам

Вадим Моисеенко стал вице-чемпионом России по быстрым шахматам. Соревнования прошли в Сочи 15-16 октября по швейцарской системе.

Вологодский гроссмейстер Вадим Моисеенко в 11 турах одержал 7 побед, ещё 4 партии свёл в ничью, заняв в итоге второе место.

Вадим Моисеенко – воспитанник вологодской шахматной школы, начал играть в шахматы с пяти лет. В 2013 году Вадим Моисеенко был удостоен звания Международного мастера ФИДЕ, а пять лет спустя получил звание гроссмейстера ФИДЕ. Он также работает тренером по шахматам среди молодежи с 2016 года.