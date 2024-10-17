Вологжанин стал вице-чемпионом России по быстрым шахматам

[ Спорт ]

Вадим Моисеенко стал вице-чемпионом России по быстрым шахматам. Соревнования прошли в Сочи 15-16 октября по швейцарской системе.

Вологодский гроссмейстер Вадим Моисеенко в 11 турах одержал 7 побед, ещё 4 партии свёл в ничью, заняв в итоге второе место.

Вадим Моисеенко – воспитанник вологодской шахматной школы, начал играть в шахматы с пяти лет. В 2013 году Вадим Моисеенко был удостоен звания Международного мастера ФИДЕ, а пять лет спустя получил звание гроссмейстера ФИДЕ. Он также работает тренером по шахматам среди молодежи с 2016 года.

Теги:
шахматы вице-чемпион
 

Последние новости

Вологодским учреждениям социального профиля планируют предоставить льготы
Почти 2 000 квадратных километров нового асфальта уложено на дорогах Вологодчины
Вологжанин стал вице-чемпионом России по быстрым шахматам
«Народного участкового» выбрали в Вологодской области
В Череповце адвокат предстанет перед судом за фальсификацию доказательств
Легендарное предприятие возрождают в Череповце
Переполох случился из-за возгорания светильника в вологодском общежитии
Водитель питбайка попал в больницу после столкновения с иномаркой в Вологде
Съемки трэвел-шоу «Поехали!» проходят в Вологде
Горячая линия по борьбе с наркотиками заработала на Вологодчине