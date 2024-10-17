«Народного участкового» выбрали в Вологодской области

В Вологодской области подведены итоги конкурса «Народный участковый». Победителем стала сотрудник полиции из Череповца Алена Лагунова.

За «Народного участкового» вологжане голосовали в начале октября на сайте регионального УМВД. Голосование завершилось в ночь на 17 октября. Участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 УМВД России по Череповцу старший лейтенант полиции Алена Лагунова набрала более 1600 голосов, став победителем конкурса.

«Алена Олеговна служит в органах внутренних дел более 10 лет. Вверенный ей административный участок располагается на территории Заягорбского района Череповца. За годы службы Алена Лагунова неоднократно была отмечена ведомственными наградами», - пояснили в УМВД Вологодской области.

После победы в региональном конкурсе Алена Лагунова будет участвовать в финале, который пройдет с 1 по 10 ноября.