В Череповце адвокат предстанет перед судом за фальсификацию доказательств

[ Общество ]

47-летняя жительница Череповца обвиняется во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

«По версии следствия в период с ноября по декабрь 2023 года женщина, являясь представителем одной из сторон, обладающая статусом адвоката, в гражданском процессе, в ходе ознакомления с материалами гражданского дела внесла существенные изменения в схему места совершения административного правонарушения, прилагаемую к протоколу осмотра места дорожно-транспортного происшествия», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, обвиняемая украла часть документов, хранящихся при гражданском деле. В дальнейшем она заявила ходатайство о подложности схемы места ДТП.

Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд для рассмотрения по существу.

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