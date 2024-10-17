Легендарное предприятие возрождают в Череповце

В Череповце возрождают легендарное предприятие «Горзеленстрой». По словам мэра города Вадима Германова, раньше специалисты этого предприятия знали «в лицо» каждое дерево в городе.

«Горзеленстрой» работал в Череповце до середины «нулевых». Его сотрудники сажали деревья, поливали их, вовремя обрезали ветки, проводили обследование и убирали ветхие и аварийные. Затем предприятие закрылось, а его функции растворились в других городских структурах. Мы приняли решение возродить традиции, которые зарекомендовали себя на протяжении десятилетий», - написал Германов в соцсетях.

По его словам, представители мэрии уже нашли бывших работников предприятия, чтобы те помогли выстроить работу так, как «Зеленстрой» работал и раньше.

Для начала предприятие следить за новыми посадками на Светском проспекте. В парке «Серпантин», улице Городецкой и площади Революции. Впоследствии, с увеличением штата дендрологов предприятие сможет контролировать новые территории.