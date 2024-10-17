Переполох случился из-за возгорания светильника в вологодском общежитии

[ Происшествия ]

Большой переполох произошел накануне в общежитии на улице Судоремонтной Вологды. Происшествие случилось в начале десятого вечера.

По информации регионального управления МЧС, студенты, проживающие в общежитии, заметили, что в посещениях начал мигать свет.

«Через несколько минут сработала пожарная сигнализация, и началась эвакуация. Всего из здания самостоятельно вышли 32 человека, среди них 15 несовершеннолетних», - уточнили в МЧС.

Как выяснилось, причиной переполоха стало возгорание неисправного светильника на пятом этаже. Огнеборцы уточнили, что светильник сгорел полностью, закоптив при этом часть потолка.

Теги:
пожар общежитие
 

Последние новости

Вологодским учреждениям социального профиля планируют предоставить льготы
Почти 2 000 квадратных километров нового асфальта уложено на дорогах Вологодчины
Вологжанин стал вице-чемпионом России по быстрым шахматам
«Народного участкового» выбрали в Вологодской области
В Череповце адвокат предстанет перед судом за фальсификацию доказательств
Легендарное предприятие возрождают в Череповце
Переполох случился из-за возгорания светильника в вологодском общежитии
Водитель питбайка попал в больницу после столкновения с иномаркой в Вологде
Съемки трэвел-шоу «Поехали!» проходят в Вологде
Горячая линия по борьбе с наркотиками заработала на Вологодчине