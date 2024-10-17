Переполох случился из-за возгорания светильника в вологодском общежитии

Большой переполох произошел накануне в общежитии на улице Судоремонтной Вологды. Происшествие случилось в начале десятого вечера.

По информации регионального управления МЧС, студенты, проживающие в общежитии, заметили, что в посещениях начал мигать свет.

«Через несколько минут сработала пожарная сигнализация, и началась эвакуация. Всего из здания самостоятельно вышли 32 человека, среди них 15 несовершеннолетних», - уточнили в МЧС.

Как выяснилось, причиной переполоха стало возгорание неисправного светильника на пятом этаже. Огнеборцы уточнили, что светильник сгорел полностью, закоптив при этом часть потолка.