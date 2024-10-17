Водитель питбайка попал в больницу после столкновения с иномаркой в Вологде

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 16 октября, в начале десятого вечера у дома №24 на улице Дальней в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД УМВД России.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Шкода» двигался по улице Фрязиновской со стороны Карла Маркса. При повороте во двор он не уступил дорогу мотоциклу «RegulMoto», из-за чего произошло столкновение.

В результате дорожного происшествия мотоциклист 2006 года рождения получил различные травмы. Молодого человека доставили в медицинское учреждение.

ДТП Дальняя

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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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