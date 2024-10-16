Съемки трэвел-шоу «Поехали!» проходят в Вологде

[ Общество ]

ШоуСъемочная команда трэвел-шоу «Поехали!», которое выходит на Первом канале, приехала в областную столицу. В честь этого события вологодский художник Олег Иванов даже создал мурал с логотипом передачи на Мяснорядском мосту, связывающем улицы Козленскую и Мира.

Съемки уже прошли в Доме купчихи Ершовой на Советском проспекте.

«Поехали!» – это передача о путешествиях. Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский ездят по разным уголкам нашей страны, рассказывают о достопримечательностях, показывают пейзажи и советуют, где выгоднее поесть и остановиться.

Теги:
съемки шоу Первый канал
Фото: тг-канал «Поехали!»; ИА «Вологда Регион»
 

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