Съемки трэвел-шоу «Поехали!» проходят в Вологде

Съемочная команда трэвел-шоу «Поехали!», которое выходит на Первом канале, приехала в областную столицу. В честь этого события вологодский художник Олег Иванов даже создал мурал с логотипом передачи на Мяснорядском мосту, связывающем улицы Козленскую и Мира.

Съемки уже прошли в Доме купчихи Ершовой на Советском проспекте.

«Поехали!» – это передача о путешествиях. Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский ездят по разным уголкам нашей страны, рассказывают о достопримечательностях, показывают пейзажи и советуют, где выгоднее поесть и остановиться.