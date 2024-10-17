Горячая линия по борьбе с наркотиками заработала на Вологодчине

Горячая линия запущена по поручению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, о чем рассказали в его пресс-службе.

«Организовали работу горячей линии по приему сообщений по обороту и распространению наркотических средств. Сигналы принимаем на базе Единой региональной службы «122»», – рассказал Георгий Филимонов.

Чтобы сообщить о незаконных действиях в сфере оборота наркотиков, необходимо набрать номер «122» на сотовом или стационарном телефоне и передать информацию оператору. Горячая линия работает круглосуточно, а звонок бесплатный.