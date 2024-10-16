Глава ВТБ Костин дал прогноз, когда ЦБ начнет снижать ставку рефинансирования

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

После повышения ЦБ ставки рефинансирования, только ленивый не ругал регулятора за слишком жесткую денежно-кредитную политику. Но сейчас пожалуй актуальным является вопрос, когда Набиуллина отпустит вожжи. На данный вопрос попытался ответить глава банка ВТБ Андрей Костин. 

По мнению управляющего вторым по величине российского банка, 19% это не финал, и возможно 16 октября ЦБ может ее поднять до 21% Жесткая ДКП продлится как минимум до первой половины 2021 года, после чего Центробанк приступит к постепенному ее смягчению. Учитывая тот факт, что Костин банки со стажем, и он тесно по своей работе контактирует с Набиуллиной, он знает о чем, говорит, и к его мнению можно прислушаться, а значит и планировать свои действия на финансовых рынках.

Также Костин назвал ряд немонетарных способов, с помощью которых можно обуздать инфляцию. В числе них глава ВТБ назвал регулирование тарифов естественных монополий, бюджетные расходы, а также рост заработной платы. Чтобы все это имело эффект, необходимо чтобы с инфляцией боролся не только один ЦБ, а также Минфин и правительство в целом. Поэтому было бы неплохо создать в России регулярный совещательный орган по инфляции. 

По последним данным инфляция начала замедляться, однако не теми темпами, которыми хотелось бы. Но, это уже первый сигнал, что возможно, ЦБ не будет больше так агрессивно повышать ставку рефинансирования …
 

Теги:
экономика инфляция
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